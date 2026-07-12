Шарлиз Терон вышла на премьеру в Париже: поклонники обеспокоены ее худобой

Голливудская звезда Шарлиз Терон посетила парижскую премьеру фильма Кристофера Нолана «Одиссея» в элегантном платье от Christian Dior с глубоким декольте, передает The Voice. Актриса выбрала наряд, который подчеркнул ее фигуру, талию и длинные ноги.

Однако выход звезды вызвал не только восхищение, но и тревогу в Сети. Многие обратили внимание на то, что Шарлиз выглядит слишком худой. Пользователи предположили, что актриса использует популярные уколы для похудения «Оземпик».

В соцсетях появились комментарии: «Кажется, у "Оземпика" появилась новая подружка», «Уже грустно: даже голливудская красотка купилась на эту моду», «Провалилась в кроличью нору с остальными, очень жаль».

Некоторые поклонники защитили звезду, напомнив, что она регулярно занимается спортом и внимательно следит за питанием.

Сама Терон не раз делилась принципами ухода за собой. Она старается правильно питаться, а в ее меню всегда есть соки и зеленые салаты. Более того, актриса высыпается и не употребляет алкоголь. При этом она позволяет себе небольшие послабления: если ей хочется бургер, она съедает всего четвертинку.

Ранее звезда фильма «Молчание ягнят» Энтони Хопкинс шокировал фанатов худобой.