Витамин K1 против ХОБЛ: ученые назвали лучшие овощи для здоровья легких

Регулярное употребление темно-зеленых листовых овощей снижает риск развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) на 16%, выяснили исследователи из Университета Эдит Коуэн. Как сообщает Refractor , в основе вывода — анализ данных 179 тысяч человек из британского биобанка UK Biobank, наблюдаемых более 10 лет. Ключевую роль играет витамин K1, которым богаты шпинат, кале и брокколи: он активирует белок MGP, защищающий эластин легочной ткани. Особенно выраженный эффект зафиксирован у курильщиков и людей, подверженных загрязненному воздуху.

Международная группа ученых проанализировала пищевые привычки и состояние дыхательной системы более 179 тысяч добровольцев. За 10,5 лет наблюдения ХОБЛ диагностировали у 3135 участников, астму — у 4269. Те, кто получал максимальное количество витамина K1, имели на 16% меньший риск заболеть ХОБЛ по сравнению с группой с минимальным потреблением. У них также были лучше показатели спирометрии — объем и скорость выдоха, что говорит о более эластичных дыхательных путях.

Витамин K1 содержится в шпинате, капусте кале, брокколи, салате и другой листовой зелени. Его действие связано с активацией белка MGP, который защищает эластин — волокна, отвечающие за растяжимость легочной ткани. При ХОБЛ эти волокна разрушаются, вызывая одышку и затруднение дыхания. Ученые полагают, что достаточное поступление K1 может замедлять этот процесс. При этом витамин K2 из мяса, яиц и молочных продуктов подобного эффекта не показал, что указывает на особую ценность именно растительных источников.

Особенно заметная польза от листовых овощей проявилась у курильщиков и людей, работающих в условиях запыленности или контакта с химическими испарениями — именно эти группы наиболее подвержены респираторным заболеваниям. Однако исследователи предупреждают: работа носила наблюдательный характер, поэтому прямая причинно-следственная связь пока не доказана. Люди, которые едят больше зелени, часто ведут более здоровый образ жизни в целом — меньше курят, больше двигаются и избегают переработанной еды. Тем не менее, выводы дополняют существующие данные о роли питания в защите легких. Для достижения защитного уровня K1 достаточно добавить в ежедневный рацион всего одну дополнительную порцию листовой зелени — например, салат или порцию тушеного шпината.