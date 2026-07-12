Свыше 40 БПЛА сбиты под Москвой: два аэропорта ввели ограничения на фоне угрозы

Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово после отражения массированной атаки беспилотников в Московском регионе.

Росавиация приняла решение о введении ограничений в двух крупных аэропортах — Жуковском и Домодедово, чтобы обеспечить безопасность полетов в условиях продолжающейся атаки беспилотников. Информация о мерах появилась в официальных каналах ведомства.

Мэр Москвы Сергей Собянин оперативно сообщил о текущей обстановке: силы противовоздушной обороны Министерства обороны продолжают отражать налет, число сбитых БПЛА уже превысило 40. В 15:16 глава города обновил данные, уточнив, что уничтожен еще один беспилотник. На месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб — они проводят осмотр территории, чтобы исключить риски для населения и инфраструктуры.

Пассажирам и авиакомпаниям рекомендуется следить за официальной информацией Росавиации и уточнять статус рейсов. В Минобороны подчеркивают, что все цели своевременно обнаруживаются и поражаются средствами ПВО, угрозы для жителей столицы нет. Оперативная обстановка остается на контроле у федеральных и городских властей.