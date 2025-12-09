«Мамы должны быть с детьми». Экономист Никитин предлагает снизить пенсионный возраст матерям дошкольников

Экономист и глава Союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин выступил с инициативой о снижении пенсионного возраста для российских матерей. В интервью «Газете.Ru» он заявил, что в первую очередь это право должны получить женщины, воспитывающие детей дошкольного и младшего школьного возраста.

По словам эксперта, такие запросы уже направляются гражданами на рассмотрение в Государственную Думу. Никитин подчеркивает, что современные женщины все чаще рожают после 40 лет и поддержка семьи должна быть практической.

«Семья — фундаментальная ценность. Предложение снизить пенсионный возраст для матерей с детьми 7-11 лет я считаю своевременным и разумным. В идеале необходимо вернуть прежние нормы — 55 лет для женщин и 60 для мужчин, начав именно с этой категории», — отметил экономист.

