Мантуров пообещал продлить параллельный импорт на следующий год

Механизм параллельного импорта будет использоваться и в следующем году, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров.

Однако в правительстве рассчитывают на уменьшение объемы и номенклатуры импортируемых таким образом товаров. По словам Манурова, корректировка показателей происходит постоянно.

По некоторым позициям российские производители успешно замещают импорт, а ряд зарубежных предприятий вернулись на российский рынок сами и попросили исключить из их списка на параллельный импорт.

Весной 2022 года правительство легализовало параллельный импорт, то есть ввоз необходимых потребителю оригинальных зарубежных товаров через альтернативные каналы поставки.