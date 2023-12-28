Зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин провел заключительное в этом году заседание штаба. Он отметил, что в 2023 году удалось достигнуть лучших результатов за всю историю нашей страны.

По словам Хуснуллина, несмотря на санкции и другие сложности благодаря командной работе удалось обеспечить активный рост строительной отрасли в стране.

«Именно командная работа позволила добиться таких результатов, а, самое главное, люди получили новое жилье, построенные объекты, отремонтированные дороги», - сказал он.

Он напомнил, что целью работы является до 2030 года обеспечить строительство 0,82 квадратного метра на человека. По предварительным итогам, в некоторых регионах этот показатель будет превышать план. В числе лидеров и Подмосковье.

«Кроме того, Воронежская, Калининградская, Московская области, Севастополь, Москва стабильно строят жилье. Отличная работа, спасибо», - сказал зампред.

Он добавил, что в этом году жилищные условия улучшили почти четыре миллиона семей, что на 5% больше, чем годом ранее. Из аварийных домов переехали почти 152 тысячи человек. Также было построено и отремонтировано более 31 тысячи километров дорог, поставлено свыше четырех тысяч единиц общественного транспорта. В новых регионах восстановили шестнадцать тысяч объектов, построили 53 дома, выделили четыре тысячи квартир, отремонтировали более двух тысяч километров дорог.