Масла из орехов и семян изготавливают в Подмосковье по старинной технологии
Фото: [Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО]
Подмосковное предприятие «Sova oil», расположенное в Коломне, изготавливает сыродавленные масла из орехов и семян на дубовом прессе. Об этом рассказали в региональном Минсельхозе.
Отмечается, что в год предприятие выпускает порядка шести тысяч бутылок масла. Все масла изготавливаются методом холодного отжима без температурного воздействия и соприкосновения с металлом.
В планах у предприятия в два раза увеличить объемы и запустить новую продукцию — липовую матчу и ореховой муки. Отмечается, что предприятие проводит «Соватуры» — путешествие на производство, во время которых показывают процесс приготовления, а также предлагают самостоятельно попробовать сделать масла и продегустировать их.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что малый бизнес обеспечивает почти четверть дохода регионального бюджета.