Минфин поддержал введение минимальной цены на пиво и сидр

В Министерстве финансов РФ поддержали идею введения минимальной розничной цены на пиво, сидр и другие слабоалкогольные напитки, сообщает РИА Новости.

В Минфине считают, что эта мера поможет бороться с оборотом нелегальной продукции.

Ее инициатором стал думский комитет по экономике после массового отравления суррогатным сидром жителей ряда регионов России. По данным Минздрава, напитком «Мистер Сидр» отравились 106 человек, зафиксировано 36 летальных исходов. В сидре, произведенном ООО «Анди», экспертиза обнаружила примеси метанола и этилбутирата.

Минфин выступил за госрегулирование производства метанола и его производных, лицензирование этой продукции и установление порядка ее утилизации. Как стало известно следствию, метанол в смертоносный сидр попал со складов МВД, где хранился конфискат.