Минфин заявил о сокращении бюджетного дефицита до 0,2% ВВП

Минфин опубликовал предварительные данные по выполнению федерального бюджета за период с января по август 2024 года.

В соответствии с документами ведомства, за первые восемь месяцев доходы бюджета достигли 23,03 трлн руб., расходы составили 23,36 трлн руб., а дефицит бюджета — 331 млрд руб., что составляет 0,2% от ВВП.

Это на 1 трлн 797 млрд руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доходы по сравнению с январем-августом 2023 года увеличились на 35,5%, а расходы — на 22,2%. В отношении к ВВП дефицит составил 0,2%.

В соответствии с поправками, принятыми в июле в закон о бюджете на 2024 год, плановый дефицит прогнозируется на уровне 2,12 трлн руб., что составляет 1,1% ВВП.

Минфин предварительно оценил ненефтегазовые доходы федерального бюджета в 15,47 трлн руб. (в законе предусмотрено 24,07 трлн руб.). Это на 27,3% больше, чем в прошлом году за тот же период.

Нефтегазовые доходы составили 7,55 трлн руб. (в законе предусмотрено 10,99 трлн руб.), увеличившись на 56,2% по сравнению с 2023 годом.

Объем поступлений от оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-августа вырос на 15,5%.

В целом, по предварительной оценке Минфина, результаты исполнения федерального бюджета соответствуют параметрам первичного структурного дефицита, установленного законом о бюджете.

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