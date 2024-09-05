Адвокат Краснов перечислил причины резкого удорожания юруслуг в России

Специалисты предупреждают о вероятном повышении стоимости юридических услуг осенью. Так, цены могут вырасти на 30-50 %, что связано с дефицитом квалифицированных специалистов и ростом цен на аренду помещений. Почетный адвокат России Дмитрий Краснов назвал причины данного роста и возможные пути выхода из этой ситуации. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По его словам, в настоящее время зарплата юристов должна увеличиваться в силу того, что в стране идет рост инфляции. Поэтому то, каким будет рост зарплат, зависит от спроса на данные услуги и от регионов.

Адвокат пояснил, что люди его профессии станут поднимать свои услуги ровно, поскольку им необходимо содержать офис, телефон, рекламу, бухгалтера, платить налоги, и все эти расходы с темпом инфляции растут. Кроме того, адвокаты фактически не имеют отпускных, не имеют больничных, гарантированного стабильного дохода.

По его мнению, как и в иных отраслях, адвокатов, которые зарабатывают большие деньги и обслуживают влиятельных клиентов высшей категории, всего 5%, остальные же получают невысокую среднюю зарплату на предприятиях, где работают.

Ранее он пояснил, зачем судебным приставам выдадут оружие.