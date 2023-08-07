На Украине без электричества остаются более 700 населенных пунктов

Непогода и военные действия оставили без света более 700 населенных пунктов на Украине, сообщает в соцсетях «Укрэнерго».

276 населенных пунктов лишились электричества из-за природных катаклизмов, 451 – из-за боевых действий.

«Укрэнерго» отмечает, что 5 августа из-за жары нагрузка на электросети была на 10,7% выше, чем в другие выходные дни. Компания призывает граждан экономить электроэнергию и не злоупотреблять кондиционерами.

Украина испытывает недостаток электроэнергии уже не первый месяц. В настоящее время страна в небольших количествах импортирует электроэнергию из Молдавии и Словакии. Экспорт отсутствует.