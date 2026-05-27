Народная программа: Подмосковье стало лидером в стране по производству тепличных овощей

В подмосковном отделении партии «Единая Россия» рассказали о развитии тепличных комплексов. Их общая площадь в регионе выросла с 12 до 233 га. Подмосковье является лидером в стране по производству овощей закрытого грунта.

Как рассказал председатель регионального совета проекта «Единой России» «Российское село» в Подмосковье Роман Мартьянов, в рамках Народной программы для аграриев предусмотрено около 40 видов господдержки. В числе наиболее эффективных — субсидия на производство овощей защищенного грунта с досвечиванием.

«Расчет субсидии привязан к фактическому объему продукции за январь–февраль. Эта мера стимулирует ранний урожай и выравнивает сезонность», — сказал он.

Также он выделил льготные кредиты под 9,25%. Кроме того, сельхозпроизводителям предоставляют налоговые преференции.

«За последние 5 лет в регионе реализовано более 100 инвестиционных проектов. Благодаря этому создано почти 11 тыс. новых рабочих мест», — отметил Мартьянов.

В числе лидеров по производству тепличных овощей — комбинат «Луховицкие овощи». Производственные площади предприятия за время работы увеличились с 10 до 50 га.

