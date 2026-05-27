Продюсер Дзюник раскрыл причину развода Бондарчука и Андреевой

Два года тишины, удаленные фотографии и внезапный пост благодарности, который потом исчез. Эпопея с разводом Федора Бондарчука и Паулины Андреевой, пожалуй, была самой затяжной в российском шоу-бизнесе. И вот — финал. Брак, продлившийся девять лет, официально расторгнут .

Паулина подала иск весной 2026 года. И, о чудо, обошлось без скандального дележа квартир и битья посуды. Сын остался с мамой в Санкт-Петербурге, Федор — в Москве. Споров о недвижимости не было.

Но как же пара дожила до этого? Последние два года они словно дразнили публику. То они переставали выходить в свет вместе, и Андреева методично чистила свои соцсети от совместных снимков. То вдруг появлялись рука об руку, давая надежду на примирение.

Инсайдеры шептались о разладе, но сами супруги хранили молчание. Паулина даже успела опубликовать трогательный пост благодарности мужу, который потом… удалила. Казалось, они не знали, чего хотят сами. Но окончательная точка была поставлена в суде.

Слухи, конечно, кружили разные. Федору приписывали романы на стороне — с Софьей Синицыной, Полиной Подплетенной, Яниной Студилиной. Синицына сначала загадочно намекала на что-то в соцсетях, но потом быстро закрыла тему. Остальные девушки предпочли делать вид, что ничего не происходит.

Самой громкой стала версия продюсера Леонида Дзюника, который знает Бондарчука еще с лихих 90-х. В интервью Woman.ru он заявил, что брак режиссера и актрисы был пиаром.

«Паулина — девочка красивая, талантливая. Но вот у нас режиссеры слегка не от мира сего. А ей надо было двигаться, и первое время у них действительно была семья, ребенок. Но все это недолго длилось», — сказал Дзюник.

Продюсер также намекнул, что у Федора всегда было «много женщин из кинотусовки», и даже назвал имя некой Светы, которая, по его словам, пресекала карьеры тех, кто слишком активно вился вокруг режиссера.

Паулина, судя по всему, сделала выводы. Она больше не хочет быть просто «женой Бондарчука» и сосредоточилась на собственной карьере. Спокойный развод без истерик и взаимных обвинений — возможно, это и есть признак того, что отношения себя изжили окончательно и бесповоротно.

