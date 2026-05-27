«Полагаемся почти исключительно на США»: Зеленский направил Трампу запрос на системы Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский направил срочное письмо американскому лидеру Дональду Трампу с жалобой на критическую нехватку средств противовоздушной обороны. Об этом сообщает The Kyiv Independent.

В своем обращении Зеленский попросил главу Белого дома организовать поставку ракет PAC-3 к зенитным ракетным системам Patriot. Украинский президент подчеркнул, что в вопросах защиты от баллистических ракет Киев почти полностью полагается на Соединенные Штаты.

По словам Зеленского, нынешние темпы поставок в рамках программы PURL уже не соответствуют реальности угроз, с которыми сталкивается Украина. Он обратился к Трампу с просьбой о помощи, не уточняя деталей о возможных объемах или сроках поставок.

Ранее администрация США неоднократно заявляла о поддержке Украины, однако конкретные решения по новым пакетам военной помощи пока не анонсировались. В Белом доме и Пентагоне официально не комментировали получение письма. Эксперты отмечают, что PAC-3 — одни из самых современных перехватчиков баллистических целей, и их дефицит действительно может снижать эффективность украинского «воздушного щита».

