«Вашу личность украдут за 30 минут»: россиян напугали новой схемой мошенничества

В соцсетях и мессенджерах активно распространяется новая пугающая рассылка о якобы «биометрической афере», при которой мошенники могут украсть лицо, голос и отпечатки пальцев человека через чужой телефон. Пользователей убеждают, что достаточно помочь незнакомцу с мобильным устройством — и злоумышленники якобы смогут оформить кредиты и полностью опустошить счета жертвы. О том, насколько подобный сценарий реален, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Лукацкий.

По словам специалиста, подобные сообщения рассчитаны прежде всего на эмоциональную реакцию и страх людей перед новыми технологиями и искусственным интеллектом.

«Это выглядит эффектно и пугающе, но с технической точки зрения подобная схема в описанном виде практически невозможна. Никакого „мгновенного похищения биометрии“ через один взгляд в камеру или случайное прикосновение к экрану не существует», — пояснил Лукацкий.

Эксперт отметил, что современные системы биометрической идентификации устроены значительно сложнее, чем описывается в подобных рассылках. Для оформления кредитов и прохождения серьезных проверок обычно используется целый набор защитных механизмов, а не только изображение лица или короткая запись голоса.

«Людей пытаются убедить, что мошенникам достаточно записать несколько слов или получить отпечаток пальца с экрана телефона, чтобы моментально создать цифрового клона человека. На практике такие сценарии сильно преувеличены. Биометрические системы анализируют множество параметров, а банки и сервисы используют дополнительные проверки безопасности», — объяснил специалист.

При этом Лукацкий подчеркнул, что сама по себе осторожность при общении с незнакомцами никогда не бывает лишней. Однако паниковать из-за подобных сообщений он не советует.

«Главная цель таких вирусных постов — вызвать у человека чувство тревоги и заставить поверить, что опасность буквально повсюду. Именно поэтому в тексте используются эмоциональные формулировки вроде „ваша жизнь рухнет за 30 минут“. На подобные рассылки лучше реагировать спокойно и критически», — отметил эксперт.

Специалист добавил, что реальные схемы мошенничества обычно гораздо проще: злоумышленники чаще пытаются получить коды из СМС, данные банковских карт или доступ к аккаунтам через психологическое давление, а не с помощью «секретных технологий» мгновенного копирования личности.

