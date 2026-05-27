Около 10 км противопожарных минерализованных полос обустроили в лесах Наро-Фоминска

Почти 10 км противопожарных минерализованных полос обустроили в Верейском участковом лесничестве Наро-Фоминского филиала ГАУ МО «Мособллес». Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Полосы создали вдоль границ лесов, газопроводов и линий электропередачи, а также на стыке лесов с сельскохозяйственными угодьями, вокруг населенных пунктов Верея, Рождествено, Самород и Купелицы.

Минерализованные полосы ограничивают распространение огня и помогают снизить риск перехода пламени на населенные пункты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году для лесничеств региона закупят более 120 единиц специализированной техники.