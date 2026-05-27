Библиотеки Подмосковья с 2025 года одержали 57 побед в профессиональных и грантовых конкурсах

Подмосковные библиотеки в 2025 году и с начала 2026-го одержали 57 побед в профессиональных и грантовых конкурсах. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области в Общероссийский день библиотек.

В числе побед — в 42 региональных и 15 федеральных конкурсах. Это премия губернатора «Лучший по профессии», конкурс для сельских учреждений культуры, конкурсы на гранты Президентского Фонда культурных инициатив, Госкорпорации «Росатом» и др.

Награды получили 22 сельские библиотеки Подмосковья. Также 16 центральных библиотек отметили за инновационные подходы и реализацию социально значимых проектов.

К примеру, Коломенская Арт-библиотека получила грант Президентского Фонда культурных инициатив на реализацию проекта «Пильняк и Коломна. Лаборатория впечатлений», а Луховицкая межпоселенческая библиотека им. И.И. Морозова победила во Всероссийском конкурсе «Библиотечная система» в номинации «Библиотека инноваций».

