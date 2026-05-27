В поездах ЦППК в день проведения Весеннего велофестиваля перевезли более 10 тыс. велосипедов

В поездках ЦППК в день проведения Весеннего велофестиваля 24 мая перевезли более 10 тыс. велосипедов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на пресс-службу компании.

Мероприятие прошло в Москве. В его рамках ЦППК организовала бесплатный провоз велосипедов во всех поездах столичного региона в течение дня.

В фестивале приняли участие более 77 тыс. человек. Общее число перевезенных велосипедов выросло почти на 70% — на 4 тыс. больше, чем в 2025 году.

Больше всего велосипедов перевезли на Ярославском, Курском и Казанском направлениях — 2,6 тыс., 1,9 тыс. и 1,6 тыс. соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых переходов через железнодорожные пути.