Около 20 тыс. неоформленных работников легализовали в Подмосковье с начала 2026 года

Порядка 20 тыс. неоформленных работников легализовали в Подмосковье с начала 2026 года. О ходе работы рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Всего с января текущего года в регионе выявили свыше 21 тыс. человек, которые работали без официального трудоустройства. Больше всего таких работников выявили в Богородском округе, Химках и Подольске — 1,5 тыс., 1,2 тыс. и 1 тыс. человек. Наибольшее число заключенных трудовых договоров зафиксировали в Щелково, Лосино-Петровском и Сергиевом Посаде — 686, 400 и 389 соответственно.

«Легализуясь, человек получает не просто формальную запись в трудовой книжке, а право на оплачиваемый больничный, ежегодный отпуск, сохранение стажа для пенсии и защиту от незаконного увольнения. Это принципиальный вопрос социальной справедливости», - подчеркнул глава министерства Андрей Кирюхин.

