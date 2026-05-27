Дачный навигатор на 27 мая: как совместить прохладную погоду в Подмосковье с рекомендациями лунного календаря

Жителям Московского региона 27 мая 2026 года придется подстраивать свои садово-огородные планы под неустойчивую дождливую погоду с дневной температурой до +12…+17 градусов и одновременно использовать потенциал растущей Луны в плодородном знаке Весов. Об этом пишет REGIONS .

Климатические условия в регионе 27 мая 2026 года

По прогнозам синоптиков, в среду, 27 мая 2026 года, в Подмосковье установится нетипичная для конца мая прохладная и влажная погода. Дневные температурные показатели будут колебаться в пределах всего +12…+17 градусов, а в ночные часы столбики термометров опустятся до +4…+9 градусов. Ситуация усугубляется осадками в виде дождей и порывистым северо-западным ветром, скорость которого достигнет 7–12 метров в секунду. Подмосковный агроном Леонид Суровцев настоятельно рекомендует дачникам отказаться от длительного нахождения на улице в сырой одежде, перераспределив усилия на работы, не требующие долгого пребывания на холоде.

Астрологический прогноз по лунному календарю

С точки зрения астрологии, 27 мая 2026 года признается одним из наиболее благоприятных периодов текущего месяца для ухода за приусадебным участком. Луна находится во 2-й четверти (растущая фаза) и располагается в созвездии Весов, которое считается высокопродуктивным и плодородным знаком зодиака. Урожай, заложенный в этот день, отличается высоким качеством, а полученный семенной материал идеально подходит для последующего репродуцирования. В этот период растительные соки активно устремляются вверх, активизируя развитие надземных частей культур.

Регламент садово-огородных работ: что разрешено и запрещено

Благоприятные мероприятия

Посадка холодостойких овощей. Высадка в открытый грунт любых разновидностей капусты (брокколи, цветной, белокочанной, кольраби), которые легко адаптируются к прохладе.

Работа с цветочными культурами. Оптимальное время для высадки однолетников и многолетников (астр, бархатцев, календулы, циннии), а также клубневых декоративных растений (гладиолусов, георгинов, канн).

Посев зелени и бобовых. Прямой сев в почву укропа, петрушки, листового салата, кинзы, гороха и фасоли.

Укоренение и пересадка. Посадка декоративных кустарников (сирени, спиреи, жасмина), пикирование подросшей рассады, проведение корневых подкормок и полива.

Уход за газоном. Стрижка травы, посев новых лужаек и укладка рулонного покрытия (естественные дожди гарантируют быстрое укоренение).

Неблагоприятные и запрещенные процедуры

Посадка теплолюбивых культур без укрытия. Высадка томатов, баклажанов и перцев в открытый грунт запрещена — их можно перемещать только в теплицы. Полностью исключается работа с огурцами, кабачками, тыквами и арбузами, для которых температура +15 градусов является критическим стрессом.

Посадка корнеплодов. Сев моркови, свеклы, репы, редиса и картофеля необходимо отложить. На растущую Луну эти культуры закладывать нельзя, иначе собранный урожай будет плохо храниться.

Обрезка надземной части. Удаление листьев и формовка веток запрещены, так как из-за интенсивного сокодвижения раны растений будут заживать долго. Также не рекомендуется проводить внекорневое опрыскивание в теплицах.

В качестве альтернативы уличным работам агроном советует заняться прополкой и рыхлением тепличного грунта, сбором активизировавшихся из-за сырости слизней (с применением древесной золы), ремонтом садового инвентаря и общим наведением порядка в хозяйственных постройках.