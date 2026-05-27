Около 400 руководителей пунктов проведения экзаменов Подмосковья приняли участие в совещании Рособрнадзора

Около 400 руководителей пунктов проведения экзаменов Подмосковья приняли участие во Всероссийском селекторном совещании Рособрнадзора. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В рамках совещания участники обсудили обеспечение безопасности экзаменуемых, техническую готовность экзаменационного оборудования, обеспечение объективности в ходе испытаний. Перед ЕГЭ во всех пунктах проведения экзаменов протестируют системы видеонаблюдения.

За ходом экзаменов будут следить и общественные наблюдатели. В Подмосковье их около 2 тыс. человек. Это родители выпускников.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников региона с последним звонком и пожелал им успехов на экзаменах.