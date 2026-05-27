Агутин трогательно обратился к Варум в ее день рождения

Певица Анжелика Варум отметила 57-й день рождения во вторник, 26 мая. Поклонники певицы, конечно, завалили ее поздравлениями, но самым трогательным стало, пожалуй, послание от ее супруга — певца Леонида Агутина, пишет Леди.Mail.

Артист опубликовал редкое фото именинницы и подписал его стихотворными строчками. В них он признался жене в любви, выразил радость от того, что она у него есть, и пожелал ей долгих лет жизни.

Леонид и Анжелика — одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Они живут вместе с 1997 года, а официально расписались летом 2000 года в Венеции. Несмотря на то что периодически в прессе появлялись слухи об их разводе, пара продолжает доказывать, что их союз построен на настоящих чувствах.

У Агутина и Варум есть дочь Елизавета, которая живет в США. В 2023 году родители помогли ей приобрести недвижимость за океаном. Для Агутина этот брак стал вторым. От экс-гражданской жены у него есть дочь Полина. Но именно с Анжеликой он нашел то, что искал.

Ранее певица Кристина Орбакайте показала, как отметила день рождения в Санта-Барбаре.