Англия боится: сборную на ЧМ-2026 защитят от беспилотников с помощью дронов-охотников

Сборная Англии по футболу намерена усилить меры безопасности во время чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США. Команда опасается шпионажа со стороны соперников с помощью беспилотников, сообщает GB News.

Подопечные Томаса Тухеля на время турнира разместятся в Канзас-Сити (штат Миссури). Для охраны тренировочной базы привлекут полицейских, оснащенных специализированными средствами подавления дронов. Кроме того, планируется задействовать особые дроны-охотники, которые будут перехватывать нежелательные летательные аппараты в небе над местом подготовки команды.

Англичане всерьез обеспокоены возможностью технического шпионажа. Их опасения подкреплены недавним прецедентом в английском футболе: из плей-офф за выход в Английскую премьер-лигу (АПЛ) исключили «Саутгемптон» именно из-за инцидента с беспилотником, который использовался для слежки за тренировкой соперника. Теперь на уровне сборной решили действовать на опережение.

Матчи чемпионата мира 2026 года пройдут в 16 городах США, Канады и Мексики. Англия входит в число фаворитов турнира. Организаторы ЧМ-2026 ранее уже заявляли, что обеспечат повышенные меры безопасности для всех команд-участниц, однако каждая сборная вправе дополнительно страховаться. Британцы, судя по всему, решили не рисковать и закрыть небо над своей базой от любопытных глаз. Официально в Футбольной ассоциации Англии пока не комментировали детали антидроновой защиты.

