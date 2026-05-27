В Красногорске при капремонте детского сада сохранят художественное панно советского периода

Н а фасаде дошкольного отделения Петрово‑Дальневской школы в поселке Мечниково городского округа Красногорск обнаружили редкое произведение искусства в технике перегородчатого стеклокремнезита — второе полностью сохранившееся панно в России, выполненное в этой технике, разработанной в СССР в 1970-х годах под руководством художника Зураба Капанадзе. Его планируют сохранить в ходе капремонта детсада, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Стройготовность объекта достигла 60%, реставраторы аккуратно демонтируют художественное панно с изображением девушки для последующей установки внутри здания. Площадь объекта составляет более 1,7 тыс. кв. м. В нем выполняют фасадные работ, внутренние отделочные работы, монтаж инженерных сетей.

Ремонт проводят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Семья», его планируют завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.