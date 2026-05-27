Суд отказался рассматривать иск Ливанова и Энтина к «Цирку чудес»

Арбитражный суд Москвы отказался рассматривать иск к организаторам цирковых представлений. Заявители — Юрий Энтин, Василий Ливанов и Малик Аминов — требовали взыскать с ООО «Цирк чудес продакшн» компенсацию в размере более 11 млн рублей. Однако суд вернул им иск, сообщает РИА Новости.

Причина — формальные нарушения. Истцы не предоставили сведения о себе, не приложили доказательства соблюдения досудебного порядка урегулирования спора и не указали данные о наличии юридического образования у лица, подписавшего иск. Устранить эти недостатки заявителям предложили до 4 мая, но они этого не сделали.

Компания «Цирк чудес продакшн», против которой был подан иск, принадлежит Татьяне Шульгиной. Основной вид деятельности организации — «деятельность учреждений культуры и искусства».

Под брендом «Цирк чудес» регулярно проводятся представления в Москве и Санкт-Петербурге. Что именно стало причиной финансовых претензий, остается загадкой — основания требований не раскрывались.

Ранее сообщалось, что суд вернул Ольге Зуевой иск к Даниле Козловскому об алиментах на дочь.