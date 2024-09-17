Новое производство фармацевтических субстанций запустят в Химках. Так, ГК «ХимРар» построит высокотехнологичный комплекс «АФС-Технологии», сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

В реализацию проекта вложат более миллиарда рублей инвестиций. Новый завод будет включать в себя производство активных фармацевтических субстанций, склады и цех по разработке полупродуктов для АФС.

На предприятии будут выпускать субстанции для инновационных препаратов против ВИЧ-инфекции и для лечения тревожных расстройств.

Завершить строительство планируется к концу текущего года. С запуском новой производственной линии, который запланирован на первую половину 2025-го, компания сможет увеличить мощности более чем в пять раз.