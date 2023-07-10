Новое складское помещение построят в подмосковном Клину

Неотапливаемый склад для хранения железобетонных изделий планируют возвести в деревне Коноплино городского округа Клин. Об этом рассказали в региональном Минжилполитики.

Отмечается, что ведомство уже выдало соответствующее разрешение застройщику ООО «Строй-перспектива». Общий объем инвестиций в данный проект составит порядка двадцати миллионов рублей.

Ожидается, что площадь объекта составит тысячу двести квадратных метров. На складе планируется хранить железобетонные изделия для возведения фундаментов, стен, перекрытий. В здании предусмотрена эстакада для крана грузоподъемностью 10 тонн, с помощью которого сотрудники будут разгружать и загружать товар для хранения и транспортировки. Открытие склада позволит создать в муниципалитете восемь рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что важно поддерживать уникальные импортозамещающие производства региона.