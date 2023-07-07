Новый комплекс придорожного автомобильного сервиса появится в Коледино

Сервиса и автомойку планируют построить в деревне Коледино вблизи складского логистического комплекса и автомобильной дороги регионального значения. Мособлархитектура уже согласовала облик комплекса.

Объект будет состоять из автосервиса и автомойки самообслуживания на 5 и 8 постов соответственно, магазина с кафе и мотеля. Общая площадь составит почти три тысячи квадратных метров. Завершить возведение планируется уже в 2024 году.

Для облика зданий характерно единое стилистическое решение. Основные применяемые цвета фасадов — светло и темно-серый. Доминантные ассиметричные элементы выполнены из вертикальных фасадных ламелей цвета красного рубина и декорированных рифленых фиброцементных панелей черного цвета.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав муниципалитетов уделять внимание запросам жителей на новые автобусные остановки.