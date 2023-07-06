Губернатор Подмосковья призвал уделять внимание запросам жителей на новые автобусные остановки

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделять внимание запросам жителей на новые автобусные остановки, особенно на наиболее востребованные. Об этом глава региона заявил в эфире радио Sputnk.

Житель городского округа Чехов обратился к губернатору с просьбой решить вопрос с остановкой «Дачная» на Старом Симферопольском шоссе. По словам мужчины, автобусы отказываются там останавливаться из-за того, что остановочный пункт оборудован не до конца.

Глава городского округа Григорий Артамонов, в свою очередь, доложил губернатору, что такой запрос поступил от жителей еще в мае. Сейчас там подготовлено асфальтобетонное покрытие, но нет крытого павильона. Он будет оборудован до конца августа.

«Совместно с нашим региональным Минтрансом, совместно с «Автодором» разобрали все это на комиссии по безопасности дорожного движения. До конца августа будет установлен павильон. Там ходит у нас три маршрута: два «Мострансавто» и один частный перевозчик, с которым уже проведена работа. Они будут останавливаться на данной остановке», — сообщил Артамонов.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова, в свою очередь, сообщила, что в прошлом году в регионе было оборудовано 240 остановочных пунктов.

«Мы как раз в этом году делаем упор на небольшие населенные пункты, на такие вот ситуации, которые идут по обращениям граждан. <…> В этом году наша программа — это уже больше трехсот (павильонов. — прим. ред.), если быть точной — 314. Сейчас уже порядка 40 установили», — сообщила Кротова.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о работе Информационного центра Подмосковья.