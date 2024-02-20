Новый кондитерский цех для производства замороженных десертов открыли в Подмосковье

Компания «Мираторг» на своем заводе в городском округе Домодедово открыла специализированный цех кондитерских изделий для создания замороженных десертов. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Благодаря автоматизации в 93%, компания выпускает большие объемы продукции, сохраняя при этом ее высокое качество. Кулинарные эксперты разработали шестнадцать эксклюзивных десертов. От изысканного Пари-Бреста до легкого и свежего мусса с тропическими фруктами.

Отдельно стоит отметить участок «Пекарни», на котором мастера создают кондитерские изделия ручной работы. После приготовления десерты подвергаются шоковой заморозке, что позволяет им долго сохранять первоначальный вид и оставаться свежими.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.