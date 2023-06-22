Новый цех по производству шампуней и гелей для душа заработает в подмосковном Ступино

Предприятие по изготовлению косметической продукции планирует запустить в Ступино новый цех по производству средств по уходу за волосами и телом.

Как сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, на новом производстве будут выпускать гели для душа, крема, шампуни и маски для волос. Суммарные инвестиции в реализацию проекта составят порядка двадцати пяти миллионов рублей.

Открыть новый цех планируют во втором квартале текущего года. Это позволит увеличить выпуск готовой продукции на 300 тысяч единиц в месяц.

Отмечается, что предприятие работает на рынке уже почти тридцать лет. Компания имеет собственную лабораторию, где создаются уникальные рецепты косметики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за три года по программе импортозамещения в регионе откроют 150 предприятий.