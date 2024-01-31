Организатор торгов (Продавец) — ООО «Риэлти Консалт», действует на основании ГК № 100095304122100044 от 22.12.2022 г.

Место приема заявок: ЭТП «ВЭТЭ»: https://weteh.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах — 30.01.2024 г.

Дата окончания приема заявок — 09.02.2024 г.

Дата, время проведения торгов — 12.02.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Залог. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Нежил. пом. (Этаж 4, Этаж 3, Этаж 5, Этаж мансарда), общ. пл. 2455,7 кв. м., к/н: 50:16:0301004:5529, адрес: МО, г. Ногинск, ул. Краснослободская, д. 2В. П.491-РК от 23.11.23. Собств.: ООО «РИЭЛТ ГРУПП». Взыск: Ликвидатор КБ НЕВАСТРОЙИНВЕСТ — ГК АСВ. Цена: 56 763 850,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://weteh.ru/, http://mos-realcons.ru/ и по адресу: г. Москва, 2-й Неопалимовский пер., д. 11, оф. 2а, ТЕЛ.: +7 926 883-45-86.