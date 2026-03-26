Переводы по-новому: с 1 апреля у россиян потребуют паспорт и ИНН

С 1 апреля 2024 года в России начинают действовать обновленные правила осуществления денежных переводов. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщила Мери Валишвили, занимающая должность доцента кафедры государственных и муниципальных финансов в РЭУ имени Г. В. Плеханова.

«Фактически данные изменения направлены на совершенствование национальной платежной системы и обеспечения ее соответствия международному стандарту», — пояснила специалист.

Как отметила экономист, внесенные корректировки носят не содержательный, а технический характер. Если раньше в графах о плательщике разрешалось указывать сокращенное название или просто статус индивидуального предпринимателя, то с наступлением апреля потребуется вписывать полное (или официально принятое сокращенное) наименование для юридических лиц и банковских организаций. Гражданам, в свою очередь, предстоит прописывать фамилию, имя и отчество без использования инициалов.

Для индивидуальных предпринимателей обязательным требованием станет указание как полного имени, так и правового статуса. Что касается физических лиц, занимающихся частной практикой, то в их платежных реквизитах теперь необходимо будет отражать не только полные фамилию, имя и отчество, но и вид деятельности, а также идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

