Солнце пропало — силы ушли: врачи рассказали, как бороться с усталостью во время пасмурных дней

Врач-терапевт Ирина Когалымова и психотерапевт Петр Зосимов объяснили, почему в дождливые дни россияне чувствуют себя более уставшими и менее работоспособными, сообщил nashgorod.ru. Специалисты поделились советами, как изменить ситуацию.

По информации издания, во время пасмурных дней россияне жалуются на постоянное желание спать, упадок сил и странное ощущение, будто их организм функционирует лишь на половину своих возможностей. Главный виновник, пояснила врач-терапевт Ирина Когалымова, — продолжительное отсутствие яркого солнечного света. Именно солнце, напомнила специалист, стимулирует выработку гормонов, отвечающих за энергичность и хорошее настроение.

«Из-за недостатка естественного освещения меняется выработка мелатонина — гормона сна, а также серотонина, который влияет на эмоциональное состояние и уровень энергии. Поэтому человек может чувствовать себя сонным, вялым и менее активным», — объясняет врач.

Психотерапевт Петр Зосимов обращает внимание на еще один важный аспект. По его словам, затяжная дождливая погода оказывает воздействие не только на физическое здоровье человека.

«Когда несколько дней подряд нет солнца, люди реже выходят на улицу, меньше двигаются и чаще остаются дома. Из-за этого снижается уровень активности, ухудшается настроение, а мозг начинает экономить энергию. Человек может воспринимать это как лень, хотя на самом деле это естественная реакция организма на изменение окружающей среды», — говорит специалист.

Медики, впрочем, предупреждают: далеко не всегда вялость и разбитость можно списывать исключительно на капризы природы. Если чувство усталости и постоянное желание спать не проходят на протяжении нескольких недель, а к ним добавляются безразличие ко всему или проблемы с ночным сном, это веский повод записаться на прием к врачу.

Врачи дают парадоксальный, на первый взгляд, совет: бороться с вялостью и сонливостью нужно не расслаблением, а, напротив, повышением физической активности. Россиянам рекомендуют проветривать помещения, следить за питанием, пить воду, стараться не переусердствовать с кофе.

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