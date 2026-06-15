В Истре возвели четыре дома в составе коттеджного поселка «Кембридж»

В Истре возвели четыре дома блокированной застройки в коттеджном поселке «Кембридж», девелоперу ООО «Оптилэнд» выдали разрешение на ввод объектов в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Малоэтажные дома расположены в деревне Красный Поселок, проект предусматривает семь очередей строительства с полноценной инфраструктурой. Жителям доступны детский сад, творческие мастерские, детские площадки, зоны для тихого отдыха, футбольное поле, площадки для воркаута, игры в баскетбол, хоккей и теннис. Кроме того, вблизи есть пять бульваров с ландшафтным дизайном и площадка для выгула собак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.