Невидимая угроза в подъезде: почему корь так опасна сегодня и может поджидать в лифте

Специалист напомнил о высокой заразности кори и заявил, что вирус может сохраняться в закрытых пространствах, включая лифты, создавая риск инфицирования для непривитых людей. Об этом пишет «Говорит Москва», передает Южный Федеральный.

Медики относят корь к числу наиболее быстро распространяющихся вирусных заболеваний. Даже минимальная доза возбудителя способна привести к заражению при контакте в закрытом помещении.

Опасные осложнения и последствия болезни

Инфекция может протекать тяжело и вызывать серьезные осложнения. Среди них — пневмония, поражения центральной нервной системы, энцефалит, нарушения работы внутренних органов, а в ряде случаев — летальный исход.

Лифт как фактор риска заражения

Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов отметил, что замкнутые пространства с ограниченной вентиляцией могут сохранять вирусную нагрузку. В качестве примера он привел ситуацию, при которой зараженный человек находился в лифте, после чего пространство оставалось потенциально опасным для других пользователей в течение некоторого времени.

Причины распространения инфекции

По оценкам эпидемиологов, рост числа случаев связан с недостаточным уровнем вакцинации. Вирус может распространяться через непривитых людей, включая тех, кто прибыл из других стран, после чего инфекция передается внутри местного населения.

Главный способ защиты

Медики подчеркивают, что наиболее надежной мерой профилактики остается вакцинация, позволяющая значительно снизить риск заражения и предотвратить тяжелое течение болезни.