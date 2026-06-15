Мосты под ударом: что случилось с дорогами в Херсонской области

После ночной атаки БПЛА в Херсонской области повреждены мосты, движение через пункт пропуска «Джанкой» временно остановлено. Об этом сообщил 15 июня губернатор региона Владимир Сальдо, передают Известия.

В Херсонской области зафиксированы повреждения сразу двух мостов после ночной атаки беспилотников. По данным местных властей, пострадал мост в районе Чонгара, а также переправа, соединяющая Геническ с Арабатской стрелкой.

Ограничение движения через ключевой пункт

В результате инцидента движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» полностью остановлено. Ограничения введены из-за повреждений транспортной инфраструктуры и угрозы безопасности передвижения.

Реакция региональных властей

Глава региона сообщил, что инфраструктура была повреждена в результате массированного налета БПЛА. Ведутся работы по оценке последствий и восстановлению транспортного сообщения.