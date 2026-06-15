Аренда без скачка: почему квартиры перестали дорожать как раньше

Аренда жилья в крупных городах России остается стабильной: рост ставок ограничен увеличением предложения и слабым спросом, а заметный скачок цен возможен лишь в конце лета. Об этом пишет Российская газета.

Сегмент долгосрочной аренды в России в последние месяцы демонстрирует сдержанную динамику. Вместо ожидаемого сезонного роста цены в большинстве городов либо снижаются, либо остаются на прежнем уровне.

Спрос под давлением доходов и выбора жилья

Одним из ключевых факторов стагнации называют ограниченные финансовые возможности арендаторов. На фоне отсутствия роста доходов жители не готовы принимать более высокие ставки, что сдерживает ценовое давление со стороны собственников.

Рост предложения меняет баланс на рынке

Количество доступных квартир увеличилось, что усилило конкуренцию между арендодателями. В результате владельцы жилья чаще корректируют стоимость и быстрее идут на снижение цены, чтобы привлечь жильцов.

Москва и Петербург идут разными траекториями

В столице рынок постепенно смещается в пользу арендаторов: расширяется выбор и снижается дефицит. В Санкт-Петербурге после периода активного роста ставки скорректировались, а часть собственников переключилась на краткосрочную аренду из-за туристического сезона.

Сезонный пик не станет резким

Традиционное повышение спроса ожидается к концу лета, когда активизируются студенты и люди после отпусков. Однако эксперты считают, что рост цен будет умеренным и заметно ниже привычных значений прошлых лет.

Возможные сценарии к концу лета

Рынок остается чувствительным к макроэкономическим изменениям, включая решения по ключевой ставке. При определенных условиях возможен частичный отток квартир с рынка аренды, что может временно усилить давление на цены.