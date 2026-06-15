Мбаппе отверг возможность политической карьеры в будущем

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на вопрос L’Equipe о перспективах политической карьеры в будущем. Футболист подчеркнул, что не собирается заниматься политикой.

«Нет, не волнуйтесь, я не собираюсь становиться президентом Франции. Мне многие об этом говорят, но это не входит в мои планы. Меня и так уже достаточно ненавидят. Я рассчитываю оставаться более незаметным», — сказал Мбаппе.

27-летний Килиан Мбаппе примет участие в своем третьем мундиале. Француз стал чемпионом мира в 2018 году, а в 2022-м играл со своей сборной финале. Уже на нынешнем турнире Мбаппе может замахнуться на титул лучшего бомбардира чемпионатов мира. Сейчас на его счету 12 мячей, а рекорд принадлежит Мирославу Клозе с 16 голами. Из действующих игроков форварда «Реала» опережает только Лионель Месси (13).

Сборная Франции сыграет в одной группе с Сенегалом, Ираком и Норвегией.

Ранее Юрген Клопп принес извинения главному тренеру сборной Германии Юлиану Нагельсманну за свои советы по составу национальной команды.