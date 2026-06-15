В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

В понедельник, 15 июня, на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Во вторник, 16 июня, в Шатурском лесничестве спрогнозировали II класс. В среду, 17 июня, он ожидается в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах. Температура воздуха днем в этот период составит +13-20 градусов, ночью – +7-12. Синоптики обещают переменную облачность, дожди, сильный порывистый ветер.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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