Ягодный спад: почему россияне стали меньше покупать черешню

В конце весны продажи черешни в России упали из-за подорожания и ограниченного предложения. При этом часть ягодных категорий показала разнонаправленную динамику. Об этом пишет Коммерсантъ.

В мае–июне 2026 года российский рынок ягод столкнулся со снижением потребительского интереса. Наиболее заметно это проявилось в сегменте черешни, где продажи уменьшились на 8–15% по сравнению с прошлым годом.

Цены растут быстрее покупательской способности

Основной причиной падения спроса стало подорожание ягод. Средняя стоимость черешни увеличилась до 30% и выше, что связано с ограниченным предложением, погодными факторами и сокращением импорта.

Импорт и погода меняют структуру рынка

Значительная часть черешни на полках магазинов поступает из-за рубежа, прежде всего из Турции, Узбекистана и Азербайджана. Неблагоприятные погодные условия в странах-поставщиках и ограничения отдельных направлений сократили доступный объем продукции.

Потребители переходят к экономии

Эксперты отмечают снижение покупательной активности населения и усиление тенденции к бережливому потреблению. Покупатели чаще выбирают базовые продукты, сокращая расходы на сезонные ягоды.

Клубника дешевле, но качество нестабильно

На фоне черешни клубника стала доступнее, однако ее качество снизилось из-за неблагоприятной погоды. В ряде регионов урожай пострадал от заморозков и дождей, что повлияло на товарный вид и предложение.

Исключение из тренда — малина

Единственной ягодой, показавшей рост спроса, стала малина. Продажи увеличились благодаря расширению предложения и развитию тепличного выращивания, что обеспечило стабильные поставки.