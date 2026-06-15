В Московской области рассказали о дорожной обстановке

Утром в понедельник, 15 июня, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано почти 1,2 млн автомобилей, что на 13% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении фиксируются на дорогах, следующих в сторону Москвы. Так, они наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Варшавском шоссе. Кроме того, пробки есть на Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком, Новорижском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве предупреди, что во второй половине дня синоптики прогнозируют в регионе дождь, поэтому водителям важно быть внимательными за рулем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.