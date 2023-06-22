Почти 300 бизнесменов получили поддержку подмосковного Штаба по работе с банками

Почти триста представителей подмосковного бизнеса воспользовались поддержкой Штаба по работе с банками, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Глава областного Мининвеста уточнила, что специалисты штаба обработали 289 заявок от предпринимателей. Обращения поступили через сервис обратной связи.

«Наиболее востребованной темой обращения стали вопросы по программам льготного кредитования для субъектов МСП. Количество таких заявок составило 85 процентов от общего числа», — рассказала министр.

Также предприниматели задавали вопросы, касающиеся программ финансирования крупных предприятий и промышленной ипотеки.

Задать вопросы, которые возникают при взаимодействии с банками, бизнесмены могут через специальный сервис обратной связи на региональном инвестпортале. Специалисты штаба свяжутся с заявителем в день обращения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что оформить участки под нестационарные торговые объекты можно будет в электронном формате.