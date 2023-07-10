Подмосковье будет сотрудничать с международным холдингом из Белоруссии ОАО «АМКОДОР». Соглашение было подписано в рамках промышленной выставки «ИННОПРОМ».

В рамках соглашения в области будет создан оптово-распределительный сервисный центр запчастей для дорожно-строительной и коммунальной техники. Он появится в Мытищах, его площадь превысит четырнадцать тысяч квадратных метров.

Компания вложит в реализацию проекта до трехсот миллионов рублей. В регионе появится три десятка рабочих мест.

По итогам прошлого года объемы производства холдинга увеличились на 17%, экспорта – на 84%. Таким образом, организация заняла около 10% рынка России и Белоруссии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион вошел в число лидеров в стране по эффективности реализации промышленной политики.