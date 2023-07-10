Андрей Воробьев: Подмосковье вошло в число лидеров по эффективности реализации промышленной политики

Подмосковье заняло вторую строчку в рейтинге Минпромторга РФ по эффективности реализации промышленной политики. Итоги объявили на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2023» в Екатеринбурге.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что добиться высокого результата области удалось во многом благодаря сотрудничеству с Минпромторгом. Он привел в пример Фонд развития промышленности, благодаря которому область получила тридцать два миллиарда рублей и реализует тридцать три проекта, а также «Подмосковье индастриал» и промышленную ипотеку.

«Мы в лидерах – это приятно. И здесь большая заслуга наших инвесторов, промышленных предприятий, которые развиваются, радуют нас», - сказал Воробьев.

Он также отметил важность экспортного потенциала, подчеркнув, что необходимо сделать экспорт более понятным и доступным для предприятий области.

«Товар должен быть конкурентоспособным – это случается тогда, когда инновации приходят на предприятия», - добавил он.

При поддержке Минпромторга в Подмосковье реализуется 151 проект импортозамещения с общим объемом инвестиций 136 миллиардов рублей. Будет создано шестнадцать с половиной тысяч рабочих мест. В прошлом году было открыто двадцать одно предприятие, в этом планируется открыть пятьдесят.

Воробьев сообщил, что в рамках выставки было подписано соглашение с белорусским холдингом «АМКОДОР», а также рассказал о важности подготовки кадров для работы на предприятиях области. В Подмосковье заключено 99 договоров с учебными заведениями о подготовке специалистов.

«Мы понимаем, что нужно уделять внимание кадровому обеспечению, поэтому наши колледжи сегодня на хорошем счету. И сотрудничество предприятий с ними является ключевым условием», - отметил он.

Подмосковье – первый регион, где запустили промышленную ипотеку. В области такие кредиты на 1,6 миллиарда рублей получили уже восемь организаций. На рассмотрении еще сорок заявок на десять миллиардов.

Меры поддержки предпринимателей в Подмосковье доступны онлайн на Инвестпортале региона.

«Мы видим большой запрос и высокую оценку инвесторов, предприятий по дальнейшему взаимодействию и работе в таком удобном современном формате», – заключил губернатор.

Ранее Воробьев заявил, что промышленность играет ключевую роль для Подмосковья.