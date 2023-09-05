Подмосковье является лидером в стране по экспорту мяса птицы

Подмосковье занимает первое место в стране по экспорту мяса птицы, сообщили в Минсельхозпроде региона. Объемы поставок в зарубежные страны продолжают расти.

По словам зампреда областного правительства Георгия Филимонова, за семь месяцев текущего года Подмосковье направило на экспорт пятьдесят шесть с половиной тысяч тонн мяса птицы на сумму более чем 140 миллионов долларов.

«Эти показатели позволили занять первое место по объемам экспорта мяса птицы в стране», - отметил Филимонов.

Наибольший объем поставок осуществляется в Китай, Белоруссию и Казахстан. Также в этом году увеличились объемы поставок в Узбекистан (на 122%), Сербию (на 82%) и Азербайджан (на 56%).