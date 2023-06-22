Подмосковное фермерское хозяйство получило в аренду сто пятьдесят гектаров земли

Порядка ста пятидесяти гектаров земли в аренду на льготных условиях получило подмосковное хозяйство «Ферма Цветковых» в Щелково. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

Ожидается, что часть новых земель выделят под выращивание кормовой базы, а часть пойдет под строительство нового животноводческого комплекса и развитие агротуризма. Напоминаем, что в прошлом году ферма уже выиграла грант «Агротуризм», на полученные средства будут развивать это направление.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье занимает первое место в стране по производству сыров.