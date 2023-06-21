Подмосковным предпринимателям помогут подобрать локацию для бизнеса

Для предпринимателей Подмосковья доступен онлайн-сервис «Анализ локации бизнеса». Об этом сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

Подобрать наиболее оптимальное расположение для конкретного бизнеса помогут специалисты. Они проведут геомаркетинговое исследование. Это позволит ускорить принятие решения о выборе той или иной площадки, отметили в ведомстве.

Услугу, которая будет полезна как для начинающих предпринимателей, так и для тех, кто собирается расширять коммерческую деятельность, предоставляет центр «Мой бизнес». Подать заявку на оценку локации можно на региональном инвестпортале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе намерены расширить возможности для экспортеров.