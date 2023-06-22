Подольский завод присоединился к нацпроекту «Производительность труда»

Стартовое совещание в рамках национального проекта «Производительность труда» прошло на подмосковном заводе по выпуску волоконно-оптических кабелей, передает пресс-служба регионального Мининвеста.

Отмечается, что на предприятии уже завершен этап подготовки, который включал диагностику на готовность к началу программы, формирование рабочей группы и ее обучение.

«Ожидаемые результаты — увеличить выработку на 20%, сократить время протекания процесса на 15%, а незавершенное производство — на 30%», — прокомментировал гендиректор предприятия Роман Васильев.

В ближайшее время команда проекта совместно с экспертами Регионального центра компетенций проведет картирование потока, выявит недостаток мощностей в производственных процессах и создаст эталонный участок.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье второй год подряд занимает третье место в рейтинге АСИ по состоянию инвестклимата.