Погиб финансовый директор Daimler Truck

Гетцу было 52 года, из которых лет он проработал в компании.

«Он сыграл ключевую роль в формировании сегодняшней Daimler Truck и, будучи финансовым директором, последовательно работал над тем, чтобы сделать компанию экономически успешной сегодня, как никогда ранее», – сказал председатель правления Daimler Truck Мартин Даум.

Он назвал Гетца душой и сердцем компании.

Обстоятельства смерти финдиректора не разглашаются.

В понедельник акции Daimler Truck подешевели на 0,6%.