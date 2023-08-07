Погиб финансовый директор Daimler Truck
Фото: [dpa/picture-alliance]
Финансовый директор крупнейшего производителя грузовиков Daimler Truck Holding AG Йохен Гетц погиб в результате «трагического инцидента», говорится в сообщении компании.
Гетцу было 52 года, из которых лет он проработал в компании.
«Он сыграл ключевую роль в формировании сегодняшней Daimler Truck и, будучи финансовым директором, последовательно работал над тем, чтобы сделать компанию экономически успешной сегодня, как никогда ранее», – сказал председатель правления Daimler Truck Мартин Даум.
Он назвал Гетца душой и сердцем компании.
Обстоятельства смерти финдиректора не разглашаются.
В понедельник акции Daimler Truck подешевели на 0,6%.